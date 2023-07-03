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Kabine toplantısı başladı! Memur ve emekli zamları belli oluyor Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısı başladı! Memur ve emekli zamları belli oluyor Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.25'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Memur ve emekli maaş zamları.. 

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde... Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Kararları Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek. Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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