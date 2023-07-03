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Halikarnas’ta Suriyeliler Türkleri boğazından bıçakladı! Kocaeli'nden sonra Bodrum'da gerilim

Halikarnas’ta Suriyeliler Türkleri boğazından bıçakladı! Kocaeli'nden sonra Bodrum'da gerilim

Dün Kocaeli'nde yaşanan Suriyeli Türk gerginliğinin ardından bugün de Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaca ünlü tur teknelerinin kalktığı Halikarnas İskelesi'nde Suriyeli tekne çalışanları, diğer tekne çalışanlarına bıçaklarla saldırdı. Kavgada iki denizci yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde günübirlik mavi yolculuğa çıkan tur teknelerini bulunduğu dünyaca ünlü Halikarnas İskelesi'nde bu sabah saatlerinde, bir teknede çalıştığı iddia edilen Suriyeliler ile diğer teknede çalışanları arasında çöp atma nedeniyle kavgası çıktı.

5 Suriyeli ellerindeki bıçaklarla...

Sözcü'nün haberine göre, beş Suriyelinin ellerindeki bıçaklarla saldırdığı diğer tekne çalışanlarının kavgası hızla büyüdü, 10-15 kişi birbirine girdi. Günübirlik mavi yolculuğa çıkmak için iskeleye gelen yabancı turistler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşarken, kavgada iki kişi yaralandı.

Boğazlarından bıçaklandılar

Boğazından yaralanan Veysel K. ile M.K. ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın büyümesini araya giren diğer kaptanlar ve polis önledi.

Kaçan Suriyeliler gözaltına alındı

İki kişinin bıçaklarla yaralandığı olaydan sonra kavgaya karışan bazı Suriyeliler kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla, olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Kavgadan sonra turistler tekrar iskeleye gelmeye başladı.

Çöp yüzünden kavga çıkmış

Halikarnas Tekne Taşıyıcıları Kooeparatifi Başkanı ve acente sahibi Enver Kantarmış olayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

– Sabah teknelerden personel çöp çıkartırken Suriyeliler geliyor ve çöpleri tekrar teknenin içine atıyor. Amaçları huzursuzluk çıkarmak. Olay sözlü tartışmaya, ardından kavgaya dönüşünce denizci olmayan, turizmle ilgisi olmayan ancak teknelerde hizmet veren Suriyeliler, bıçaklarla diğer tekne çalışanlarına saldırıyor, sonra da kaçıyorlar.

– Bunlar turizmci değil, daha önce göçmen kaçakçılığından yakalanan insanlar, kayıtları sahil güvenlik ve emniyette var. Bu tip insanlar deniz turizmine hizmet veremez. Yok yere sezon başında böyle kötü görüntülere neden oluyoruz, zaten turizm pamuk ipliğine bağlı.

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