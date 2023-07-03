Mersin'de erkek arkadaş vahşeti! Genç Esra hayatını kaybetti

MERSİN'de erkek arkadaşı tarafından darp edilen 27 yaşındaki Esra Asena Temir, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B. kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.