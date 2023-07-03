Hepsiburada'dan deprem bölgesinde 3 ayda 852 milyon TL'lik ticaret hacmi

Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattığı "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programının ilk 3 aylık sonuçlarına göre, bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 850 milyon TL'nin üzerine çıktı.

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Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programının 6 Mart – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ilk 3 aylık sonuçlarını açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programının 6 Mart-16 Haziran 2023'te gerçekleşen ilk 3 aylık sonuçlarını duyurdu.

3 Ayda 2,5 Milyon Ürün, 852 Milyon’luk Satış Hacmi

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsayan program doğrultusunda bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro 852 milyon TL oldu. 3 ayda bölgede faaliyet gösteren satıcılar toplam 2,5 milyon adet ürünün satışını gerçekleştirdi.

Girişimci Kadınlar Adana, Diyarbakır ve Hatay ilk 3’te

2017'den itibaren yürüttüğü "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle destekleyen Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de destek vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 1.800 girişimci kadın ile kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 3 ayda 72 milyon TL'lik net ciro elde etti. Net ciro sıralamasında Adana'da faaliyet gösteren girişimci kadın ve kadın kooperatifleri ilk sırada yer alırken, Adana’yı sırasıyla Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa takip etti.

Hepsiburada'nın tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hepsiburada bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla 3 farklı şehirde kurulma aşamasında olan "E-Ticaret İhtisas Merkezleri" projesini de hayata geçiriyor. Bölgedeki ilk E-Ticaret İhtisas Merkezi de Adana'da açıldı.

E-ticaret siparişleriyle destek devam ediyor

17 Şubat 2023'te hayata geçirilen "Her Sipariş, Bir Destek" projesiyle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunan Hepsiburada, projeyi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtı.

Depremin ardından esnaf ve KOBİ'lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla Hepsiburada ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamını, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktarıyor. Buna ek olarak, satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye Hepsiburada platformu üzerinden reklam ve tanıtım desteği de (HepsiAds) sağlıyor. Bölgeden, platformda satış yapan işletmelere e-ticaret, satış ve pazarlama gibi konularda online eğitimler de sunuluyor.

Ayrıca, yine ilk aşamada depremzede satıcılara personel alımı ve muhasebe konularıyla ilgili desteklerin yanı sıra Hepsiburada'nın lojistik imkanları da seferber ediliyor, Hepsiburada iş ortaklarının büyük şirketler tarafından kullanılan pazarlama uygulamaları bölgedeki KOBİ ve esnafın hizmetine sunmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

3 ayda 1000 yeni işletme e-ticaret ile tanıştı

Hepsiburada'nın "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı" kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 10 bin iş ortağı için sağlanan farklı destekler ve tüm Türkiye için kurgulanacak özel kampanyalar 2 yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacak.

Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programıyla Hepsiburada, 2 yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL'lik hacme ulaştırmayı hedefliyor. İlk 3 ayda bölgede faaliyet gösteren 1.000 yeni işletme e-ticarete başladı.

Hepsiburada, deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de depremden etkilenen çocuklar, gençler ve aileleri için verdiği desteği sürdürüyor. "Bir Gülüş Yeter" etkinlikleriyle çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gaziantep'den Hatay'a kadar birçok köyde depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyen Hepsiburada, şu ana kadar toplam 3 binden fazla çocuğa ulaşmış oldu. Hepsiburada ekibi, temmuz ve ağustos aylarında da çocuklarla buluşmaya devam edecek.