Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru! Tarihte ilk kez 6000 puanı aştı

Altın ve dolardaki yükseliş sürerken, Borsa İstanbul'dan tarihi rekor geldi. Son dakika haberine göre Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 6 bin puanı görerek rekor kırdı... Borsa İstanbul'da en çok hangi hisseler kazandırdı?..

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Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 4'ün üstünde artışla başladı. 6.000 puan barajını aşan endeks, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Endekste günün en çok kazandıranı ulaştırma sektörü oldu.

En çok kazandıran hisseler hangileri?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Kurban Bayramı tatiline 5 bin 766'la girmişti

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

6000 bin puan barajını ilk kez aştı

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Öğle saatlerinden sonra da yükselişe devam eden endeks, tarihte ilk kez 6 bin puan barajını aştı.

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