Tayyip Erdoğan'ı devirmek için tek çare, Türkiye'yi yakıp yıkmak!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Fransa'da yaşanan olayları ve muhalefetin bu olayları kullanarak Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme çabasını değerlendirdi.

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Geçtiğimiz hafta Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar ülkenin birçok kentine yayıldı. Yangınlar, patlamalar peş peşe yaşanıyor. Binlerce gözaltının olduğu Fransa'daki bu olayı, içimizdeki düşmanlar da fırsat bildi. Erdoğan'a karşı sayısız seçim kaybeden muhalefet, Erdoğan'ı devirmek için çareyi bu kez yine kaosta buldu. Daha önce Erdoğan'ın gitmesi için Türkiye'de büyük orman yangınları, büyük depremler, büyük doğal afetler yaşanması gerektiğini söyleyen Can Ataklı, bu kez de Fransa'daki olayları örnek vererek ‘Türkiye'de de Fransa'dan daha beter kanlı olaylar olma ihtimali var, herkes buna hazır olsun’ diyerek aklınca korku yaymaya çalıştı.

Tüm bunları ve daha fazlasını, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında değerlendirdi.