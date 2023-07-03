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Habertürk'ten istifa eden Kübra Par TV 100'de yeni programa başlıyor! 'Kübra Par’la Her Açıdan’ yakında...

Habertürk'ten istifa eden Kübra Par TV 100'de yeni programa başlıyor! 'Kübra Par’la Her Açıdan’ yakında...

Kurban Bayramı öncesinde Habertürk ile yollarını ayıran Kübra Par, TV 100 ile anlaştı. Kübra Par, artık "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla tv100 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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TV 100 transfere doymuyor. Birçok ünlü ismi kadrosuna katan TV 100, şimdi de Habertürk'ten geçtiğimiz günlerde istifa eden Kübra Par'la anlaştı. Kübra Par, TV 100 ekranlarında "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla izleyici karşısına çıkacak. Kübra Par, yeni programı 'Kübra Par'la her Açıdan'ı şu sözlerle tanıttı: 

Bu ülkede iktidarıyla muhalefetiyle, sağcısıyla-solcusuyla, seküleriyle-muhafazakarıyla, genciyle-yaşlısıyla hep birlikte yaşıyoruz.

Televizyonu her açtığımızda, telefonumuza gelen her uyarıda yeni gelişmelerden haberdar oluyoruz. Hepimizin farklı görüşleri, farklı dertleri, farklı hayalleri ve farklı beklentileri var.

Bundan böyle bu farklılıkları ayırt etmeksizin ekrana yansıtan, gündemdeki gelişmeleri her açıdan konuşan, bazen uzlaşan bazen tartışan, en önemlisi sizi dışarıda bırakmayan tarafsız program Kübra Par'la Her Açıdan yakında tv100'de...

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