Kübra Par Habertük'ten ayrıldı! İşte Kübra Par'ın program yapacağı yeni kanal

Kübra Par'dan veda yazısı!

Habertürk TV'de yaşanan ayrılıklara bugün bir isim daha eklendi. Habertürk TV’de Açık ve Net programını sunan başarılı ekran yüzü Kübra Par, Ciner Medya Grubu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kübra Par, Habertürk.com’da yayınlanan veda yazısında "Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil… Başta Sayın Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere Habertürk ailesinde birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.