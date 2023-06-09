Kübra Par Habertük'ten ayrıldı! İşte Kübra Par'ın program yapacağı yeni kanal
Seçim sonrası Ciner Medya Grubu’nda ayrılık rüzgarı sert esmeye devam ediyor. Habertürk'ten son ayrılan isim Açık ve Net programının sunucusu Kübra Par oldu. Kübra Par'ın yeni kanalı da belli oldu. Kübra Par hangi kanalda program yapacak?
Habertürk'te seçim sonrası yazarların köşelerinin kaldırılması, kalan yazarlara da siyaset yazma yasağı getirilmesinin ardından dün Programları Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz'un işine son verilmişti. Habertürk'ten son ayrılan isim ise ekranların başarılı programcısı Kübra Par oldu. Kübra Par'ın yeni kanalı da belli oldu.
Kübra Par'dan veda yazısı!
Habertürk TV'de yaşanan ayrılıklara bugün bir isim daha eklendi. Habertürk TV’de Açık ve Net programını sunan başarılı ekran yüzü Kübra Par, Ciner Medya Grubu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kübra Par, Habertürk.com’da yayınlanan veda yazısında "Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil… Başta Sayın Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere Habertürk ailesinde birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.
İşte Kübra Par’ın o veda yazısı
"Yıl 2012 idi… Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktora tezime yeni başlamıştım. Yaşım 30’a yaklaşmıştı ama düzenli bir işim yoktu. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumuştum. Kültür sanatla çok ilgiliydim. Sanatçı Ayşe Erkmen’e yarı zamanlı asistanlık yapıyordum. Hangi sektöre yönleneceğim konusunda kararsızdım.
Mehmet Güreli’nin resim sergisinin açılışından sonra bir grup arkadaşla Milli Reasürans Çarşısı’ndaki bir kafede oturuyorduk. İş aradığımdan söz ettim. O sıralar Radikal Gazetesi’nde çalışan sevgili Burcu Aktaş, Habertürk’ün internet sitesi için bir kültür sanat editörü aradığını söyledi. “İlgini çeker mi?” diye sordu.