Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Dikkat çeken Ozan Tufan sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Şenol Güneş akşam antrenmanı öncesi tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Lig yarışı içerisinde taraftar, yönetim, medya, personel önemli ama federasyon da önemli. Çok konuşulduğu için söyleyeyim. Fazla derine inmeyeceğim. Güvenebileceğimiz kurum olması önemli. Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz. Sorunlar tabii ki olacak ama çözümler de olacaktır. Bunlar atlatılacaktır. Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz. Cesaretimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü de, inancımızı da geçen sezondan başlangıç olarak görüyorum. Üstüne koymak durumundayız. Tüm oyuncularla sürekli toplantı, sürekli çalışma yapıyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50 üstü maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Zaman zaman tribünde de, sahada da oldu, öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter."

"Ozan Tufan konusundan haberim yok"

Şenol Güneş basın toplantısında transfer konusuna değindi. 71 yaşındaki teknik direktör stoper, orta saha ve forvet transferlerinin yapılmasını istediğini söyledi.

Güneş, "Stoper mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper. Bu hafta transferlerin olabileceğini bekliyoruz. Bana verilen bilgilere göre Redmond ile görüşmeler olumlu ilerliyor. Eşinin durumunu bekliyoruz, doğrusu da bu." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan iddialarıya ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Benim Ozan konusundan haberim yok. Ozan Tufan için bana gelen bir durum da yok. Şartları nedir, nasıl transfer edilir bilgim yok." dedi.