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İzmir'de korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İzmir'de korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İzmir'de yalıtım malzemeleri fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Torbalı ilçesindeki yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayrancılar Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının büyümemesi ve fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada, fabrika dışında bulunan bir tır dorsesi de yandı. (AA)

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