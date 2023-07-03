Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Memur ve emekli maaşı zammı için tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekli maaşı zamları ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak konusu olurken Erdoğan yeni zamlı maaşlar için tarih verdi. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olurken Memur ve emeklinin gözü gelecek zam haberindeydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü ve kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Memur ve emekli maaşı zamları ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarında zam oranının belli olacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bu bayram döneminde depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Depremzedelerimizin yalnız olmadığını kendilerine hissettirdik. Amacımız 310 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Ana gündemimiz deprem bölgesi

Depremzedelerimizi bayramda da ihmal etmedik, elimiz daima orada. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni bayramı evlerinde karşılamaları hedefliyoruz. Allahın izniyle asrın felaketinin de üstesinden birlikte geleceğiz. Durmadan dinlenmeden çalaışacağız. Ana gündemimiz deprem bölgesidir.

Başta depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay, Adıyaman, Maraş olmak üzere 11 vilayetimizin tamamında imar ve inşa çalışmaları şu anda devam ediyor. TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Amacımız 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin konutu inşa edeceğiz. Şimdiye kadar inşası başlayan konut, köyevi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Giden canlarımızı geri getiremeyiz, ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz.

"İstanbul havalimanı bir rekora imza attı"

Daha önce trafikten, bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatler yatırımlarımızla birlikte artık keyifle yapılıyor. Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 11 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış sağlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günde ortalama 100 bin araç geçti. Boğaz geçiş trafiği rahat nefes aldı. Ankara-Niğde karayolu rekora koşan bir başka projemizdir. İstanbul Havalimanı'na bayram boyunca günde ortalama 1517 uçak iniş kalkış yaptı. 25 Haziran'da 1593 iniş kalkış ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Dünya çapında birinciliklere doğmayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. Takoz siyasetinin nelere malolabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Seçimlerde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bunlara geçiş vermeyeceğine inanıyorum.

"Bir dönem savaş lobisinin hedefi olduk"

Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor. Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. İstanbul süreci değerlendirebilseydi bugüne kadar yaşanan yıkım ve gözyaşı olmayacaktı. Tahıl mutabakatı ve esir takaslarıyla devam eden diplomatik gayretler maalesef savaş lobisi tarafından engellendi, yıpratıldı. Bunun bedelini de asker sivil onbinlerce insan ödedi. Hatta bir dönem Türkiye olarak bu savaş lobisinin hedefi olduk. Muhalefetin adayının asılsız ithamları bu senaryonun bir parçasıdır. Türk demokrasisine de zarar veren iddialarla ilgili ortaya tek bir somut delil ortaya konulmadı. Seçim atmosferinde niçin böyle bir provokasyona girişildiğine dair kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama da gelmedi. Son 1,5 yılda bunun gibi sayısız örnek, kışkırtma ile Türkiye'yi zorda bırakmayı hedefleyen ardniyetli teşebüssle karşı karşıya kaldık. Savaşa odun taşımak yerine barışın tesisi için gayret safrettik. Halen Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen, diyalog kanallarını işleten, çözüm önerileri geliştiren tek ülke biziz.

"Kuran-ı Kerim yakmak diye bir özgürlük olamaz"

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Kur'an-ı Kerim yakmak diye bir özgürlük olamaz. Bu sapkınlığın, bırakın fikir özgürlüğünü en temel insani değerlerle bağdaşması mümkün değildir. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hak hukuk ilke tanımayanlar sıra Müslümanların kutsalına gelince fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar. Menfur eyleme münferit bir hadise olarak bakamayız. Batı dünyası özellikle bu hastalıkla mücadele noktasında hiç bir adım atmıyor. Neo Nazi örgütler çoğu zaman devlet içindeki uzantılarının da desteğiyle palazlanmaya devam ediyor.

Fransa'daki olaylar

Sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Fransa'daki sosyal patlamadan otoritelerin ders çıkarmaları gerekir. Benzer vakalar bizde yaşanırken bize hak hukuk dersi verenlerin bugün derin bir sessizliğe bürünmesi manidardır. Fransa'da yaşanan olaylar daha fazla kan dökülmeden bitmelidir.

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE DUYURDU

"Kira artışında yüzde 25 sınırı devam edecek"

Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de asla ihmal etmiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselttik. Asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren zam yapmış olduk. Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün da sahip çıkıyoruz. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına düzeleme geliyor

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında açgözlülükten kaynaklanan artışların üzerine gideceğiz. Fırsatçılara göz yummayacağız. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Hukuk ve serbest piyasa içerisinde milletin canını yakanlardan hesap soracağız.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi arttı. Ülkemizin yıldızının daha da parladığını görüyoruz. Bu ilgi ve pozitif havayı ekonomimiz içi fırsata çevirmeye kararlıyız. NATO Liderler Zirvesinin ardından yurt dışı kabul ve ziyaret trafiğini yoğunlaştıracağız. 9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz olan 265 milyar dolarak ulaşacağımız kanaatindeyim.

Orman yangınlarına karşın harekete geçildi

Bugün gerçekleştirdiğimiz kabine toplantısında çok önemli kararlar aldık. Milletimizin de desteğiyle bu yaz dönemini ciğerlerimiz yanmadan atlatalım istiyoruz. Ormanlarımızı korumaya büyük önem veriyoruz. Yangınlara müdahale süremizi 10 dakikaya kadar düşürdük. 89 hava aracı, 4 bin 799 araçtan oluşan kara filosu ile orman teşkilatımız göreve her zaman hazırdır. Bir kez daha yeşil vatana sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentonun takdirine sunacağız

Memur ve emekli maaşı için tarih verdi

Kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.