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Bakan Şimşek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'yi ziyaret edecek

Bakan Şimşek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'yi ziyaret edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

Ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirilecek

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi.

Ziyaret NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılacak

Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.

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