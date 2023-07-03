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Adana Demirspor'un en pahalı transferi! Yıldız futbolcunun bonservisi alındı: İşte ödenen rakam...

Adana Demirspor'un en pahalı transferi! Yıldız futbolcunun bonservisi alındı: İşte ödenen rakam...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve bonservisi Yunanistan ekibi Olimpiakos’ta bulunan Henry Onyekuru’nun bonservisini aldı.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Yunanistan ekibi Olimpiakos’ta olan 26 yaşındaki kiralık oyuncusu Henry Onyekuru’nun bonservisini aldı.

Akdeniz temsilcisi, bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam, kulüp tarihinde bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçecek.

"Opsiyonu kullanmak zorundaydık"

A Spor'a konuşan Murat Sancak, Onyekuru'nun satın alma opsiyonunun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kullanmak zorundaydık. Yaptığımız pazarlıkta Avrupa'ya gidersek kullanma durumu vardı. Alacağız" 

Murat Sancak başkanlığındaki Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz Yunan ekibi Olymipiakos'tan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Onyekuru'yu renklerine bağlamıştı. Nijeryalı forvet, Akdeniz ekibi ile 30 maçta forma giyerken 8 gol ve 3 asist kaydetti.

Mavi Şimşeklerde, Onyekuru’dan önce verilen en yüksek bonservis bedeli ise David Akintola’ya ait. Adana ekibi, Akintola transferinde Danimarka ekibi Midtjylland’a 1 milyon euro ödeme yapmıştı. 

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