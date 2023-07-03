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Papa Franciscus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Papa Franciscus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının kendisini "öfkelendirdiğini" ve "tiksinti" duyduğunu söyledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-İttihad gazetesine röportaj veren Papa Franciscus, bir soru üzerine İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonu değerlendirdi.

"Öfkeleniyorum; bu tür eylemlerden tiksiniyorum." diyen Papa, kutsal kabul edilen her kitaba, inananlarına saygı için saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Papa Franciscus, "İfade özgürlüğü, kesinlikle başkalarını küçük görmek için kullanılamaz. Buna izin verilmesi kabul edilemez; bu, kınanacak bir eylemdir." dedi.

"BUGÜN SİLAH YAPANLARA DEĞİL, BARIŞI SAĞLAYANLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Misyonlarının, dini duyguyu, işbirliğine, kardeşliğe ve somut eylemlere dönüştürmek olduğunu belirten Papa, "Bugün silah yapanlara değil, barışı sağlayanlara ihtiyacımız var. Çatışmayı kışkırtanlara değil, barışçıl insanlara ihtiyacımız var. Kundakçılara değil, itfaiyecilere ihtiyacımız var. Ya kardeşlik medeniyeti ya da gerici düşmanlık. Ya geleceği birlikte kurarız ya da gelecek olmaz." diye konuştu.

Papa, dinler arası işbirliğinin geleceğinin karşılıklılık ilkesine, başkalarına saygıya ve gerçeğe dayandığını söyledi.

Mısır'da geçen yıl gerçekleştirilen 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP27" ve BAE'de bu yıl yapılacak COP28'in çevre krizinin gerektirdiklerini yerine getirme ve acil çağrı sesini duyurma açısından önemli olduğunu ifade eden Papa, BAE'nin bu konudaki çabalarını teşvik ettiğini, gezegenin yararına olacak şekilde başarılı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Papa, "Bu krizle yüzleşmenin tek etkili yolu, ekolojik krizin gerçek sorunlarına gerçekçi çözümler bulmaktır. Çok geç olmadan açıklamaları eyleme dönüştürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Irak asıllı Salwan Momika 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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