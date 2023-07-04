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Emniyette görevden alma ve atama! Personelin başına bakın kim geldi?

Emniyette görevden alma ve atama! Personelin başına bakın kim geldi?

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde kritik bir görevden alma ve atama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı. Yerine bakın kim geldi?

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Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar başladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından ilk değişiklik personel dairesinde gerçekleşti. Personel Daire Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı. Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.

Vural’ın yerine daha önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi. Ahmet Acar, yeni yapılacak olan personel atamalarında belirleyici olacak.

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