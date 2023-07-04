Buz mağarasında korkunç olay! Çukura düştü, cansız bedeni 80 metre derinde bulundu: Küçük çocuğun 'baba' feryadı yürekleri dağladı

İstanbul'dan tatil için memleketi Bayburt'a gelen bir kişi, Buz Mağarası'nı gezdiği sırada onlarca metrelik çukura düştü. 43 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni AFAD ve jandarmanın zorlu çalışmasının ardından mağaradan çıkarılabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken babasının düştüğünü gören küçük çocuğun 'baba' feryadı yürekleri dağladı.

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İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva köyüne gelen Mehmet T. (43) arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü.

Güçlükle mağaradan çıkarılabildi

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Mehmet T.'nin cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. Mehmet T.'nin cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet T.'nin İstanbul'da inşaat ve emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Baba feryadı yürekleri dağladı

Mehmet T’ın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Babasının düştüğünü gören çocuğu ise 'baba, baba' diyerek feryat etmesi yürekleri dağlarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.