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Sigaraya 5 lira daha zam geldi! Bir ay önce de 5 lira zam gelen sigarada yeni fiyatlar...

Sigaraya 5 lira daha zam geldi! Bir ay önce de 5 lira zam gelen sigarada yeni fiyatlar...

Sigara ücretlerine geçtiğimiz ay 5 TL zam yapılmıştı. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu fiyatlarına 5 lira daha zam yaptı.

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Seçim sonrası birçok sektörde zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara ücretlerine geçtiğimiz ay 5 TL zam yapıldı. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, KT&G sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini belirten Aybaş şunları söyledi: "Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."

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