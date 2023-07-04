Cumartesi günü başlıyor! Bakan Yusuf Tekin'den davet: Müsait olanları bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim.

"Katılmak isteyenler linki kullanabilirler"

MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz." ifadelerine yer verdi.