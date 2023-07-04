Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı! Dün 1 milyar dolar döviz satışı neden yapıldı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak” açıklamasına rağmen dün Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar satış yaptığı ortaya çıkmıştı. 1 milyar doların neden satıldığını Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı... 1 milyar dolar dövizi baskılamak için satılmamış..

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bankacılarla yaptığı toplantıda “Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak” dediğinin ortaya çıkmasının ardından dün Merkez Bankası 1 milyar dolar satmıştı. Bu satışın dolardaki yükselişi baskılamak için MB Başkanı Erkan'a rağmen yapıldığı iddia edilmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 1 milyar dolarlık satışın nedeninin ve Merkez Bankası'nın yeni döviz satışı politikasını yazdı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın “Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacak” dediğini hatırlatan Selvi, "Zaten Merkez Bankası Başkanı olduğu günden bu yana döviz satışı yaparak kuru baskılama yoluna gitmiyor" deyip şu bilgileri paylaştı:

1 milyar dolar satışı haberi doğru...

- Peki Bloomberg’in kamu bankalarının döviz satışına başladığı yönündeki haberini bu durumda nereye oturtacağız? Bloomberg, kamu bankalarının 1 milyar dolar satış yaptığını açıkladı. Haber doğru. Ama kur seviyesine müdahale değil. Gerekçesi şu, Kur Korumalı Mevduat dönüşleri nedeniyle piyasada oluşabilecek döviz likiditesini fazlasıyla karşılamak için yapılan bir işlem.

KKM'dan çıkanlara dolar vermek için...

- Amaç çok farklı. Eskiden kuru baskılamak için rezerv satışları oluyordu, şimdi tam tersine Kur Korumalı Mevduat’tan dönüşte oluşan döviz likiditesi ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir satış söz konusu. Ve şeffaf, açık ve net bir şekilde doğrudan bankalara yapılmış bir satış. Netice itibarıyla Merkez Bankası piyasada oluşan döviz talebini de yönetmek durumunda.

MB, özel bankalara da döviz satacak

- Merkez Bankası sadeleştirme ve şeffaflık adına yeni bir adım atıyor. Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek. Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak.

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