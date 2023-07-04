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Kulis haber.. Ekrem İmamoğlu bu hafta açıklıyor! Bakın kadrosunda kimler var?

Kulis haber.. Ekrem İmamoğlu bu hafta açıklıyor! Bakın kadrosunda kimler var?

CHP'de genel başkanlık savaşı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından bu hafta yeniden kızışıyor. 'Değişim' isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hafta manifesto ve kadrosunu açıklayacak. İmamoğlu'na Genel Merkez'den de destek veren isimler var.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirdiği açıklamayı bu hafta yapacak. Diken'in kulis haberine göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.

‘Birlikte ve ortak akıl ile değişim’

İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.

Veli Ağbaba da 'değişim' isteyecek

Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.

İmamoğlu ve Özgür Özel yakınlaşıyor

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.

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