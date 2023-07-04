Kulis! ortadan kaybolan Muharrem İnce ikinci 'kaset' iddianamesini bekliyor çok sert konuşacak

Seçimlerin ardından adeta ortadan kaybolan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuşmak için seçim döneminde başlatılan soruşturma kapsamındaki ikinci iddianameyi bekliyor. İnce'nin iddianame çıktıktan sonra çok sert konuşmaya başlayacağı ve CHP'ye yükleneceği belirtiliyor.

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Muharrem İnce seçime günler kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmiş ve ortalarda görünmez olmuştu. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, deprem bölgelerini ziyaret ederek sahalara inmeye hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP içinde yaşanan gelişmeleri ve “değişim” kavgalarını yakıdan takip ettiği yazdı.

CHP'yi halk değiştirmeli...

Muharrem İnce'nin CHP'de 'değişim' konusunda yakın çevresine “Halk CHP'yi değiştirmeli. CHP, halkın kendisine mecbur olduğunu düşünüyor, gerçek böyle değil” diye konuştuğunu aktardı.

İkinci iddianame sonrası sert konuşacak

Muharrem İnce’nin kurgu kasetlerin ortaya atılmasından sonraki suskunluğu hakkında yakın çevresinin “İkinci iddianameyi bekleyin. Muharrem Başkan iddianame hazırlansın çok sert bir açıklama yapacak” dediğini aktaran Erkin, şunları kaydetti:

İkinci iddianame 'terör' suçlarından...

“Peki Muharrem İnce'nin iddialarıyla ilgili ikinci iddianamede ne var? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı ‘terör suçu’ üzerinden değerlendirdiği bilgisi var ve bu iddianame sonrasında İnce kamuoyu önüne çıkacak ve konuşacak.”