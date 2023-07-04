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Zihinsel engelli genç anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zihinsel engelli genç anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı

 KAYSERİ'nin Talas ilçesinde zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

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Kayseri'de 15 yaşındaki M.Ö, boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi. M.Ö'nün halk otobüsünü sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve "dur" ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık 4 kilometre ilerledi. Seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen M.Ö, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Halk otobüsü sahibine teslim edildi.

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