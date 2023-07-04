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Kübra Par Habertürk'ten neden ayrıldı, TV100'e geçti gerçek sebebi ortaya çıktı!

Kübra Par Habertürk'ten neden ayrıldı, TV100'e geçti gerçek sebebi ortaya çıktı!

Habertürk ekranlarında tartışma programı sunan deneyimli ve başarılı isim Kübra Par, geçtiğimiz aylarda köşe yazısı ile Habertürk ile yolları ayırdığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş Kübra Par'ın Habertürk'ten neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki Kübra Par seçim sonrası Habertürk'ten neden ayrıldı işin aslı ne?

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Haziran ayında, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Habertürk ile yolları ayıran isimlerden birisi de deneyimli ve başarılı sunucu Kübra Par oldu. Herkes Kübra Par'ın gerçek ayrılık sebebini araştırırken bugün gelen son haber medya kulislerinde heyecan yarattı. Habertürk ile yolları ayıran Kübra Par TV100 kanalı ile anlaştı. İş insanı Necat Gülseven’in sahibi olduğu 3N Medya’nın haber kanalı tv100’le anlaşan Kübra Par yeni programı Kübra Par'la Her Açıdan programı ile yine ekrana gelecek. 

 Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı mı?

Gazeteci Kübra Par, kanal ile yollarını ayırdı. Habertürk'te sunuculuk yapan Par, internet sitesinde de günlük köşe yazıları kaleme alıyordu. Sitede son köşe yazısı yayımlayan Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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