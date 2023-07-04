Kübra Par kiminle evli, eşi yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun kimdir, ayrıldılar mı?

Uzun yıllar Habertürk ekranlarında program sunan Kübra Par, haziran ayında kanalla yollarını ayırmıştı. Yeni dönemde TV100 ile anlaşan Kübra Par'ın hayatı bu sıcak gelişme sonrası yeniden merak edildi. 39 yaşında olan Kübra Par aslen Erzincanlı ve Boğaziçi mezunu. Kübra Par ile ilgili en çok merak edilen konu ise eşi Mahmut Fazıl Çoşkun. Film yönetmeni olan Mahmut Fazıl Çoşkun aynı zamanda Ahmet Hakan'ın kardeşi.

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Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, haziran ayında uzun yıllar ekran yüzlerinden biri olduğu Habertürk ile yolları ayıran deneyimli sunucu Kübra Par yeni kanalını duyurdu. Kübra Par yeni sezonda tv100 ekranlarında yeni programı ile ekrana gelecek. Bu sıcak gelişmenin ardından Kübra Par'ın kariyeri, hayatı özellikle de özel hayatı yeniden merak edildi. 39 yaşında olan Kübra Par aslen Erzincanlı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Kübra Par evli, eşi ise aslında çok tanıdık biri. Film yönetmeni olan Mahmut Fazıl Çoşkun ile evli olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın da yengesi. Mahmut Fazıl Çoşkun, Ahmet Hakan'ın yönetmen kardeşi.

Kübra Par kimdir, kiminle evli?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.