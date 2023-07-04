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İzmir'den sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geliyor! Zamlı ekmek 10 lira mı olacak?

İzmir'den sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geliyor! Zamlı ekmek 10 lira mı olacak?

Ekmek fiyatları Temmuz itibariyle yeniden zamlandı. İstanbul'da zam kapıda İzmir'de ise yeni ücret tarifesi dün itibari ile başladı. İstanbul'da ekmek ne kadar olacak? 10 lira iddiaları vardı...

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Ekmek fiyatları Temmuz itibariyle yeniden zamlandı. İzmir'de açıklanan yeni fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 7 TL oldu.  İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, “Elektrik, su ve diğer giderler boynumuzu büktü. Çok zor durumda kaldık. Vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazımdı. Biz de en alt seviyede 200 gram ekmeği 7 TL yaptık." dedi.

10 lira mı olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, temmuzda yapılacak görüşmeler sonucu ekmeğin kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerine çıkmayacağını düşündüğünü, tane fiyatının da 10 liraya yükselmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

"Ekmeğin fiyatı 7 ile 7.5 lira arasında olacak”

Balcı ‘'Un fiyatlarındaki artışı, asgari ücretteki artışı ve işletme giderlerindeki artışı da düşünerek fırıncılar en makul artış seviyesinde kalacak. Temmuz ayından itibaren 200 gram ve 210 gram aralığındaki ekmeğin fiyatı 7 ile 7.5 lira arasında olacak” dedi.

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