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EPDK kararı yayımlandı! Elektrikte gün öncesi azami fiyat limitinde artış

EPDK kararı yayımlandı! Elektrikte gün öncesi azami fiyat limitinde artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi.

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EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz tarihli kurul toplantısında alınan kararla, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak uygulanacak.

31 Mart'ta ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirlenmişti.

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