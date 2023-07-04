Mahmut Fazıl Çoşkun kimdir, ne iş yapıyor, yaşı kaç? Kübra Par kiminle evli?

Habertürk ekranlarından bir anda ayrılan ve kanalla yolları yolları ayıran sunucu Kübra Par yeni sezonda TV100 ekranlarında olacak. Bu sıcak gelişmenin ardından 39 yaşındaki Kübra Par'ın eşi de yeniden merak edildi, araştırıldı. Kübra Par'ın eşi film yönetmeni, aynı zamanda da Ahmet Hakan'ın kardeşi olan Mahmut Fazıl Çoşkun'dur. Peki kimdir Mahmut Fazıl Çoşkun, hangi filmleri çekti?

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Uzun yıllar Habertürk ekranlarında program sunan Kübra Par, haziran ayında kanalla yollarını ayırmıştı. Yeni dönemde TV100 ile anlaşan Kübra Par'ın hayatı bu sıcak gelişme sonrası yeniden merak edildi. 39 yaşında olan Kübra Par aslen Erzincanlı ve Boğaziçi mezunu. Kübra Par ile ilgili en çok merak edilen konu ise eşi Mahmut Fazıl Çoşkun. Film yönetmeni olan Mahmut Fazıl Çoşkun aynı zamanda Ahmet Hakan'ın kardeşi. Peki kimdir Mahmut Fazıl Çoşkun, hangi filmleri çekti?

Mahmut Fazıl Çoşkun kimdir?

Mahmut Fazıl, 1973 yılında Yozgat'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünden mezun olduktan sonra Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde (UCLA) Sinema, Tv, Dijital Medya bölümünü bitirdi. Burada üç kısa film çekti. Lighthouse (Deniz Feneri) ile UCLA'da Knightly Hours ödülünü aldı.

Aliya (2002), Yaşamak- Cahit Zarifoğlu (2004) gibi belgesellerin ardından ilk uzun metraj filmi Uzak İhtimal'i 2009 yılında çekti. Bu film ile İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Ardından senaryosunu Tarık Tufan ile birlikte yazdığı Yozgat Blues (2013) filminin yönetmenliğini üstlendi. 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Yozgat Blues ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü bir kez daha aldı. Ayrıca film, bu festivalde En iyi Senaryo dâhil olmak üzere altı ödül birden aldı. Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğe devam etmektedir.