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İstanbul'da trafikte akılalmaz olay! Sinir krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı

İstanbul'da trafikte akılalmaz olay! Sinir krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı

İSTANBUL Eyüpsultan'da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti.

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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan 34 M 4606 plakalı minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı. Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen 34 LAM 29 plakalı araç da ona çarptı.

Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü.

Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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