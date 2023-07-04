BIST 6.019
DOLAR 26,07
EURO 28,47
ALTIN 1.615,09
HABER /  EKONOMİ

Borsa güne rekorla başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 artışla rekor seviye olan 6.049,69 puandan başladı.

Abone ol

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,39 puan artışla ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 4,45 değer kazancıyla günü 6.015,29 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.018,29 puana taşıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
13 yıl sonra bir ilk! Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem büyükelçi atanıyor
13 yıl sonra bir ilk! Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem büyükelçi atanıyor
Güldür Güldür Mesut kiminle nişanlandı? Uğur Bilgin'in nişanlısı kim, adı nedir?
Güldür Güldür Mesut kiminle nişanlandı? Uğur Bilgin'in nişanlısı kim, adı nedir?
İstanbul'da trafikte akılalmaz olay! Sinir krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı
İstanbul'da trafikte akılalmaz olay! Sinir krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı
Cilo Dağı'ndaki festivale HDP'den skandal tepki: Rezilliğe bakın hele
Cilo Dağı'ndaki festivale HDP'den skandal tepki: Rezilliğe bakın hele
Fransa polisinden Türkçe 'kenarı çekilin' uyarısı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakın o polis nereli çıktı!
Fransa polisinden Türkçe 'kenarı çekilin' uyarısı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakın o polis nereli çıktı!
Mahmut Fazıl Çoşkun kimdir, ne iş yapıyor, yaşı kaç? Kübra Par kiminle evli?
Mahmut Fazıl Çoşkun kimdir, ne iş yapıyor, yaşı kaç? Kübra Par kiminle evli?
EPDK kararı yayımlandı! Elektrikte gün öncesi azami fiyat limitinde artış
EPDK kararı yayımlandı! Elektrikte gün öncesi azami fiyat limitinde artış
Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 65 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 65 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'den sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geliyor! Zamlı ekmek 10 lira mı olacak?
İzmir'den sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geliyor! Zamlı ekmek 10 lira mı olacak?
Kübra Par kiminle evli, eşi yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun kimdir, ayrıldılar mı?
Kübra Par kiminle evli, eşi yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun kimdir, ayrıldılar mı?
MİT, Mossad'a film gibi bir operasyon düzenledi 7 kişilik hücreyi çökerttiler sırada 56 ajan var
MİT, Mossad'a film gibi bir operasyon düzenledi 7 kişilik hücreyi çökerttiler sırada 56 ajan var
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'tayin' açıklaması! Tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'tayin' açıklaması! Tarih belli oldu