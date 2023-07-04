13 yıl sonra bir ilk! Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem büyükelçi atanıyor

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde normalleşme adımları sürerken 13 yıl sonra iki ülke ilk kez karşılıklı büyükelçi ataması yapıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir." denildi.

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Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem tam gaz devam ediyor. 13 yıl önce karşılıklı olarak büyükelçilerin çekildiği Mısır ile yeni dönemde yeni bir adım daha atılıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir." denildi. Bakanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.