Güldür Güldür Mesut kiminle nişanlandı? Uğur Bilgin'in nişanlısı kim, adı nedir?

Show TV'nin efsane programı Güldür Güldür'de Mesut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve nişanlısı ile olan pozlarını ard arda paylaştı. Bu gelişme sonrası birçok kişi Uğur Bilgin'in tesettürlü olan nişanlısını araştırmaya başladı. Sade ve şık bir kıyafet tercih eden Uğur Bilgin'in nişanlısı İrem Uslu kim, kaç yaşında? Uğur Bilgin'in nişanlısı İrem Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Show TV'nin en uzun soluklu komedi programlarından biri olan Güldür Güldür'ün değişmeyen yüzlerinden biri olan ve Mesut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Bilgin, instagram hesabından nişanlandığını duyurdu ve ilk kez nişanlısı İrem Uslu'nun yüzünü gösterdi. Kısa sürede büyük beğeni alan bu paylaşımlar sonrasında Uğur Bilgin'in nişanlısı kim, ne iş yapıyor ve kaç yaşında soruları merak edildi. Uğur Bilgin şu anda 42 yaşında. Henüz yaşı belli olmayan nişanlısı İrem Uslu ise hayli genç görünüyor. 20'li yaşlarının ortasında olduğu söylenenler arasında.

Uğur Bilgin nişanlısı kim, kiminle nişanlandı?

42 yaşındaki ünlü oyuncu instagram sayfasından nişanlandığını ilan etti. Bilgin pasta keserken çekilen pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle “27.062023” notunu düştü.

Uğur'un paylaşımının ardından herkes nişanlandığı kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Uğur Bilgin'in takipçileri dua dileklerinde bulunup, adeta yorum yağdırdı.

Bir takipçi “Gelin hanım kimlerden?” diye sordu. Diğer bir takipçi “Ben de merak ettim ama google da bilmiyor” yazdı.

Bilgin'in nişan paylaşımının altına Doğa Rutkay, Ali Sunal, Ecem Erkek başta olmak altına onlarca ünlü meslektaşı tebrik mesajı attı.

Uğur Bilgin kimdir?

Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980 yılında Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro üzerine eğitim görmek isteyen Uğur Bilgin, ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu. Burada Onur Buldu'yla sınıf arkadaşıydı.

BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne aldı.

Yılmaz Aslantürk’ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında “Otisabi” dizi filmi önce Uğur Bilgin’in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi’nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Filmin kadrosunda¸ Ali Erkazan, Atilla Pekdemir, Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular vardır. Dizi; “Sinema TV” ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı. 2016 yılı 16 Ocak'ta vizyona giren “Dedemin Fişi” adlı komedi sinema filminde Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde rol alırken, Uğur Bilgin de bu filmde oynamıştır.