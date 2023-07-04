Emeklilere kademeli zam kesinleşti işte zamlı emekli maaşları! Kimler 7.500 TL almaya devam edecek? Kök maaş nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından memur ve emekli zammını açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi. Gözler yarın TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklilere kademeli artış yapılması kesinleşti. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak kalacak. Emekliler kök maaşlarına göre kademeli olarak zam alacak. İşte kök maaşlara göre gelecek zamlar ve zamlı maaşlar...