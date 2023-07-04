Emeklilere kademeli zam kesinleşti işte zamlı emekli maaşları! Kimler 7.500 TL almaya devam edecek? Kök maaş nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için 5 Temmuz'u (yarın) işaret etti. Emeklilere kök maaşlarına göre zam yapılması kesinleşti. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kalıyor... Kök maaş nedir, kök maaş nasıl öğrenilir? Kök maaşına göre hangi emekliler 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek? Hangi emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tek tek hesaplanmış zamlı emekli maaşları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız belli olacaktır. Bu oranın belli olmasının ardından memur ve emekli zammını açıklayacağız. Memur ve memur emeklilerine verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi. Gözler yarın TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklilere kademeli artış yapılması kesinleşti. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak kalacak. Emekliler kök maaşlarına göre kademeli olarak zam alacak. İşte kök maaşlara göre gelecek zamlar ve zamlı maaşlar...
Memur ve memur emeklisine ikinci yarı zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ile belirlenmiş yüzde 6'lık artışın üstüne, ilk 6 aydaki enflasyonla yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar daha zam verilecek.
Örneğin ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 çıkarsa, ilk yarı zammı olan yüzde 8'le aradaki fark 12 puan olacağı için, ikinci yarının yüzde 6'lık zammına bu kadar daha zam eklenecek ve artış yüzde 18 olacak.
Emekliye enflasyon farkı kadar zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yılın ikinci yarısı için, ilk yarıda gerçekleşen enflasyon kadar yükselecek.