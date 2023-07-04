Babası istismar etti hakim görüşmeyi engellemedi! Küçük kızın anlattıkları kan dondurdu: Babam beni zorla...

Gökçe Ç. İle Mehmet B. Çifti geçen yıl boşandı. Çiftin müşterek çocuğu 7 yaşındaki N.B. babasına gittiği günlerde istismara uğradığını iddia etti. Büyükçekmece Aile Mahkemesi istismarcı baba ile çocuğun iletişimin telefondan devam etmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme yapılan tüm itirazlara rağmen istismardan yargılanacak baba Mehmet B. İle çocuğu görüştürmeye devam etti.

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Gökçe Ç. İle Mehmet B. 02 Eylül 2012 tarihinde evlendi. Bu evlilikten N.B. ile L.B. isimli iki kız çocuğu dünyaya geldi. Çift 2022 yılında Büyükçekmece 5. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme çocukların velayetinin annede kalmasına karar verdi. Çift arasında imzalanan protokole göre çocuklar iki hafta ara ile Cumartesi 09.00' da alıp pazar günü 18.00' de anneye teslim edilecek, tatil dönemlerinde ise belirli günlerde babayla kalacaktı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, boşanmadan yaklaşık 1 yıl sonra 7 yaşından N.B. babasına gideceği bir gün annesine gitmek istemediğini, babasıyla görüşmek ve konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin sorular sorması üzerine çocuk babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasını güçlendirecek bazı eylemler anlattı.

Bunun üzerine anne Gökçe Ç. 05 Nisan 2023 tarihinde Büyükçekmece Çocuk Amirliğine giderek eski eşinden şikayetçi oldu.

"Babam beni yüz üstü yatırıyor..."

Burada N.B.’nin ifadesi alındı. N.B. şöyle dedi: “Ben babama gittiğimde babam beni yüz üstü yatırıyor. Ben bunu istemiyorum dediğimde babam beni zorla yatırıyor ve arkamdan popomdan beni gıdıklıyor. Gıdıklamanın koltuk altından ve ayaklardan olduğunu biliyorum. Popodan gıdıklanma olmaz.

"Birlikte AVM'de tuvalete girdiğimizde..."

Babamla birlikte AVM'de tuvalete girdiğimizde ben korkmayayım diye, babam beni de yanına alıyor. Bu sırada ben babamın önünde bulunan özel bölgesini görüyorum. Babam benim özel bölgelerime dokunursa ben de ona dokunurum. O benim popoma vurursa ben de babamın poposuna vurur tekme atarım, ayaklarımla babamı uzaklaştırmaya çalışırım. Birinin bu şekilde sevilmeyeceğini biliyorum. Babamın beni bu şekilde sevmesinden rahatsız oluyorum. Babam beni yanağımdan öper. Babam evde tek yaşar. Evde başka kimse yok. Babam bu şeyleri yapmaya devam ederse ceza almasını isterim"

"Babamdan öğrendim" cevabı

Anne Gökçe Ç. ise ifadesinde, "Nil, benim ve anneannesinin cinsel organını ... çalışıyor, kendi cinsel organını bizim bacaklarımıza sürtüyor. Ben kendisine, ‘Bunu nereden öğrendin’ diye sorduğumda, ‘babamdan öğrendim biz onunla böyle oynuyoruz’ dedi.

Yaşananlar üzerine anne Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi’nde çocukla sosyal ilişkinin kaldırılması talebiyle dava açıldı. Mahkeme çocukla baba arasındaki ilişki tesisini kaldırdı. Ancak mahkeme babanın bu karara yaptığı itiraz üzerine bir ara karar kurdu.

Çocukla baba arasında annenin telefonu üzerinden iletişim kurulması yönünde karar verdi. Annenin avukatı bu ara karara 2 kez itiraz etti. Ancak itirazlar her defasında reddedildi. Buna rağmen annenin avukatı pes etmedi.

Babanın çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle ağır ceza mahkemesinde açılan davanın tensip tutanağını ve çocuğun ÇİM’de verdiği son ifadeyi de ekleyerek bir kez daha aile mahkemesine başvurdu. Mahkeme bu kez baba hakkında açılan ağır ceza dosyasının celp edilmesine karar verdi. Ancak çocuk ile baba arasındaki iletişimi bu aşamada da kesmedi.

Küçük kız ile babasının telefon görüşmesi

Babası ile görüştürülmek zorunda bırakılan çocuğun telefonda yaptığı bir görüşmede geçen diyaloglar ise şöyle:

-Baba

-Efendim

-Bana yaptığın hareketler hiç güzel değildi.

-Boşver sen şimdi onları

-Niye boşvereyim

-Biz senle farklı şeyler konuşalım

-Bunu konuşmalıyız şu an da baba

Kaynak: Halktv