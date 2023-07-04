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Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

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Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

BURSA'da geçtiğimiz yıl 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 liranın altında kalınca maliyelerini karşılamadı. Tarladaki ürününü toplayamayan üretici çileklerin çürümesini izledi.

Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

Geçtiğimiz yıl tarladan kilogramı 18 liradan tarladan alınan çilek bu yıl 5 lirayı geçmedi.

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Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

 Üretim maliyetlerinin karşılanmaması sonucu Bursa’da çiftçiler ürünlerini toplayamadı.

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Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

Tarlada kalan çileklerin çürümesini izleyen çiftçiler, bazılarını kendileri tüketmek için topladı.

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Geçen yıl 18 liraydı bu yıl emekler boşa gitti! Üretici şokta: Çürümesini izlediler

 Bir sezonluk emeklerinin boşa gittiğini söyleyen üreticiler kendilerine ve misafirlerine ikram etmek için birazını topladıklarını söyledi.

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