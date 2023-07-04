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Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi

İRAN'ın Hürmüzgan eyaletinde tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişinin idam edildiği bildirildi.

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Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani konuyla ilgili bilgi verdi.

Kahramani, 2021 yılında tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında verilen idam kararının bu sabah Bender Abbas Cezaevi'nde infaz edildiğini belirtti.

İranlı Başsavcı, idam edilenlerin isimlerini paylaşmazken bu kişilerin ruhsatsız şekilde güzellik merkezi işlettiğini ve sosyal medya üzerinden kadınlara tuzak kurduğunu aktardı.

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