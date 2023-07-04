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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2023 istatistiklerine göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644'ü sendikalara üye bulunuyor. "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" 1 milyon 271 bin 906 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

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Türkiye'de 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan yüzde 74,54'üne karşılık gelen 2 milyon 130 bin 644'ünün, memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 552 bin 948 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 163 bin 656 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

Hizmet kollarındaki durum

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" 1 milyon 271 bin 906 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 396 bin 421, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 242 bin 297, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) da 129 bin 740 üyeye sahip.

734 bin 332 sendikalı memurun olduğu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 266 bin 908, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 131 bin 963, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 28 bin 543 üyesi bulunuyor.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunda 317 bin 170 sendikalı kamu görevlisi yer alıyor. Bu hizmet kolunda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 98 bin 401, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 83 bin 540, Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet Sen) 15 bin 885 üyeye sahip.

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