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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Başbağlar katliamı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Başbağlar katliamı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 5 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen Başbağlar katliamıyla ilgili mesajında "Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır. Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız." dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 5 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen Başbağlar katliamı için; Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas’a, Kemaliye Kaymakamı Sayın İlhan Kayatürk’e, Başbağlar Köyü Muhtarı Sayın Ali Akpınar’a ve Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Dikkaya’ya mesaj gönderdi. İşte Perinçek'in yazılı açıklaması:

Değerli Hemşerim, Aziz Kardeşim,
Şehitlerimizi andığımız bugün sizinle birlikte olamadığım için bağışlayınız. Ancak bilincim ve yüreğim sizlerledir ve görevlerimin başındayım.
Vatan Partimizi temsilen anma törenlerine katılacak olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Meltem Ayvalı, Başbağlar katliamını yapan bölücü terör örgütüne karşı mücadele kararlılığımızı bildirecektir.
Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıldır verdiğimiz şehitler bizlere yol gösteriyor.
Gemürgâp Kayasını yaran Büyük Dedem Apçağalı Adıgüzel Ağa’dan öğrendim kayaları yarmayı. Her zorluğun üstesinden gelmede birlikteyiz.
Geçmiş bayramınızı kutlarım.
Sevgi ve saygılarımla.

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