BIST 6.045
DOLAR 26,06
EURO 28,44
ALTIN 1.615,54
HABER /  GÜNCEL

Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?

Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?

Sakarya Milletvekili CHP'li Engin Özkoç, “Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirildi. CHP'nin tanınan simalarından olan Engin Özkoç 61 yaşında aslen Sakaryalı. Engin Özkoç'un özel hayatı da en çok merak edilen konulardan biri. 61 yaşında olan Engin Özkoç hiç evlenmedi, sebebini ise verdiği bir röportajında anlattı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi.  Bu sıcak gelişmenin ardından CHP'nin kemik isimlerinden birisi olan Engin Özkoç'un hayatı yeniden merak konusu oldu.Engin Özkoç, 61 yaşında ve aslen Sakarya doğumlu. Ahbaz kökenli olan Engin Özkoç hakkında merak edilen bir konu da neden hiç evlenmediği oldu. Babasını erken yaşta kaybeden Engin Özkoç, annesine ve kardeşine sahip çıkmak için hiç evlenmemiş. Bunu Armağan Çağlayan'a verdiği röportajında şöyle anlatıyor...

Armağan Çağlayan’ın "Gör Beni" Youtube kanalına katılan CHP'li Özkoç, özel hayatına ilişkin konuştu. 

Askerdeyken babasının hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

Küçük kız kardeşim daha ilkokula gidiyordu, bir kız kardeşim daha var. Bir de hasta dedemiz vardı. Askeri bitirip geldiğimde tercih yapmanız gerekiyor.Elinizde bir aile var, öyle çok maddi imkanlara da sahip değildik. Ya o aileyi kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın. Ya da kendine başka hayat kurup, kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, değer verdiğim annem ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. 2 kız kardeşim var. 1 kız kardeşim evli, diğeri kendi evinde yaşıyor. Hem resim yapıyor hep şiir kitapları var, kendi hayatlarını özgürce yaşıyorlar. Ben de onların hayatlarına yeri ve zamanı geldiğinde nasıl renk katarım, güzelleştiririm diye çaba sarf ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi
'Amerikalı Allen'e dönüştü yine de polisten kaçamadı! FETÖ'cü 'Abdullah'ı ele veren bakın ne oldu
'Amerikalı Allen'e dönüştü yine de polisten kaçamadı! FETÖ'cü 'Abdullah'ı ele veren bakın ne oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı
Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?
Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?
Fenerbahçe, yeni sportif direktörünü açıkladı: Mario Branco
Fenerbahçe, yeni sportif direktörünü açıkladı: Mario Branco
Tapuda yeni dönem resmen başladı Noterler ne kadar ücret alacak?
Tapuda yeni dönem resmen başladı Noterler ne kadar ücret alacak?
Hakan Fidan'ı mercak altına aldılar! Fransızlardan dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu!
Hakan Fidan'ı mercak altına aldılar! Fransızlardan dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın en büyük yardımcısı ve kara kutusu!
2023-ALES/2 başvuruları başladı! ÖSYM son tarihi duyurdu
2023-ALES/2 başvuruları başladı! ÖSYM son tarihi duyurdu
Uğur Bilgin kaç yaşında, daha önce evlendi mi? Nişanlısı İrem Uslu kimdir, yaşı kaç?
Uğur Bilgin kaç yaşında, daha önce evlendi mi? Nişanlısı İrem Uslu kimdir, yaşı kaç?
Babası istismar etti hakim görüşmeyi engellemedi! Küçük kızın anlattıkları kan dondurdu: Babam beni zorla...
Babası istismar etti hakim görüşmeyi engellemedi! Küçük kızın anlattıkları kan dondurdu: Babam beni zorla...
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
13 yıl sonra bir ilk! Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem büyükelçi atanıyor
13 yıl sonra bir ilk! Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem büyükelçi atanıyor