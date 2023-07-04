Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?

Sakarya Milletvekili CHP'li Engin Özkoç, “Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak görevlendirildi. CHP'nin tanınan simalarından olan Engin Özkoç 61 yaşında aslen Sakaryalı. Engin Özkoç'un özel hayatı da en çok merak edilen konulardan biri. 61 yaşında olan Engin Özkoç hiç evlenmedi, sebebini ise verdiği bir röportajında anlattı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u, "Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak görevlendirdi. Bu sıcak gelişmenin ardından CHP'nin kemik isimlerinden birisi olan Engin Özkoç'un hayatı yeniden merak konusu oldu.Engin Özkoç, 61 yaşında ve aslen Sakarya doğumlu. Ahbaz kökenli olan Engin Özkoç hakkında merak edilen bir konu da neden hiç evlenmediği oldu. Babasını erken yaşta kaybeden Engin Özkoç, annesine ve kardeşine sahip çıkmak için hiç evlenmemiş. Bunu Armağan Çağlayan'a verdiği röportajında şöyle anlatıyor...

Armağan Çağlayan’ın "Gör Beni" Youtube kanalına katılan CHP'li Özkoç, özel hayatına ilişkin konuştu.

Askerdeyken babasının hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

Küçük kız kardeşim daha ilkokula gidiyordu, bir kız kardeşim daha var. Bir de hasta dedemiz vardı. Askeri bitirip geldiğimde tercih yapmanız gerekiyor.Elinizde bir aile var, öyle çok maddi imkanlara da sahip değildik. Ya o aileyi kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın. Ya da kendine başka hayat kurup, kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, değer verdiğim annem ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. 2 kız kardeşim var. 1 kız kardeşim evli, diğeri kendi evinde yaşıyor. Hem resim yapıyor hep şiir kitapları var, kendi hayatlarını özgürce yaşıyorlar. Ben de onların hayatlarına yeri ve zamanı geldiğinde nasıl renk katarım, güzelleştiririm diye çaba sarf ediyorum."