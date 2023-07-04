İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler
İhlas Haber Ajansı
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Kurban Bayramı tatilinde, İstanbul’da kalan vatandaşlar mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına giderek zaman geçirdi. Tatilin son bulmasının ardından Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü ve kıyısındaki görüntü şoke etti.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul’da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti.
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Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.
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İşte bölgedeki son durum...
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