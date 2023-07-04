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İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler

Kurban Bayramı tatilinde, İstanbul’da kalan vatandaşlar mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına giderek zaman geçirdi. Tatilin son bulmasının ardından Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü ve kıyısındaki görüntü şoke etti.

İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul’da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti. 

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İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler

Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi. 

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İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler

İşte bölgedeki son durum...

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İstanbul'da tatilcilerden geriye kalana bakın! Pes dedirten görüntüler
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