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Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliği 326 bin lira mı? Ahmet Hakan yazdı

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliği 326 bin lira mı? Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik 'lüks tatil' iddialarına ilişkin "Tatil tartışması seçimden önce yapılsa Kılıçdaroğlu 'tatildeyim be tatildeyim' derdi" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı tatilini Antalya Belek'te ailesi ile birlikte geceliği 326 bin lira olan lüks villada geçirdiği iddia edildi.

CHP'den gelen açıklamada iddialar yalanlanarak, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Otelin fiyatları, o kadar da pahalı değil mi?

Lüks tatil iddialarına ilişkin yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Haberlerdeki hangi ifadeler gerçeği yansıtmıyor acaba? Tatil yaptığı otel, o otel değil mi? Otelin fiyatları, o kadar da pahalı değil mi? Yoksa “Otel, Genel Başkan’ımızdan herhangi bir ücret almamayı tercih etmiştir” mi demek istiyorlar?" ifadelerine yer verdi.

“Tatildeyim be tatildeyim”

Hakan, tatil tartışmalarının seçimden önce yaşanması halinde Kılıçdaroğlu'nun tavrının farklı olacağını iddia etti ve bugünkü yazısında şunları söyledi:

"Bu tartışma seçimden önce yaşansaydı... Kemal Bey, kesinlikle şöyle bir video çekerdi: Mutfak ambiyansı verilmiş lüks otelin king room’unda münasip bir ahşap platforma eliyle üç kere vurur, ardından da “Tatildeyim be tatildeyim” diye meydan okurdu. Ardından da gelsin çılgınca “Yaşa dedem, var ol pirom” sesleri...

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı 

Kılıçdaroğlu’nun konakladığı 1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı villanın kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Söz konusu otel Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor. Villa, giriş, birinci kat ve ikinci kattan oluşuyor. Lüks villada ayrıca kişiye özel sauna, hamam, buhar banyosu, masaj odaları ve fitness odası yer alıyor.

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