Bahçeli'den İsveç'e NATO mesajı! Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki: "Namertlik ve soysuzluktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Fransa'da yaşanan olaylara değinerek, "Türkiye Fransa'ya benzemez. Onun bunun kirli elleri ile kaosa çekilemez. Devlet ve vatan üzerinde kazı yaptırmayız" dedi. Öte yandan MHP lideri, İsveç'in NATO üyeliği konusunda da mesajlar verirken Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi. İşte Bahçeli'nin açıklamasından detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Fransa'da polis tarafından vurulan 17 yaşındaki genç sonrası yaşanan olaylara ilişkin ise "Fransadaki olayların Türkiye'ye sirayet etmesinden bahsedenlerin ateşle oynadıklarını bildirmek istiyorum. Türkiye Fransa'ya benzemez. Onun bunun kirli elleri ile kaosa çekilemez" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler, bir haftalık aradan sonra tekrar toplanan grubumuzun açılışı münasebeti ile yüksek heyetinizi selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nda kucaklaşma ile gönüllerimizi mükâfatlandırdık. Tarih ve kültür mirasımızın bizlere yüklediği misyon gariplere kol kanat germektir. Bir yanda kurban keserken diğer yandan firavunluğu boğazlamak zorunluluktur. Mutlu millet hedefine kavuşmak için manevi toparlanma şarttır. Tek ruh olursak, birbirimizin yolunu aydınlatırsak her engeli aşabiliriz.

Bayram tatilindeki kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hac ibadetini yapan vatandaşlarımızın sağlıcakla dönmelerini temenni ediyorum.

"Kuran-ı Kerim'in yakılması Namertlik ve soysuzluktur"

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten uzaktır. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir. Kuran-ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır. Sıcak gelişmelerin olduğu dönemde gerçekleşmesi kuşku verici. İnanç özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Kuran-ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yer yüzüne indirilmiş nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin tutuşması mümkün değildir. Kuran yakan cehennemin dibini boylamıştır. Türk milleti her zaman inanç ve insan haklarına riayet etmiştir.

MHP, insanlığın huzuru projesini hazırlamıştır. Sadece Türk insanı ile değil tüm insanlık ile paylaşma duyarlılığını göstermiştir. Huzur, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davası ile elbette davası ile aynı potada buluşacaktır. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ile adam olan, hayatın zorluğunu dağa tırmanır gibi tırmanan, göründüğü gibi davranan gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır.

"Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır"

Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İşleyişi Anayasa'da belirtilen esaslara aykırı olamaz. 69. madde de bu esasları içerir. Aykırılık halinde temelli kapatma hükmüne yer verilmiştir. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir. Mehmetçik'e kurşun sıkanları aklamak suçtur. Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur.

''AYM Kandil’in düzmece mahkemesi değildir''

Anayasa mahkemesi, Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin mahkemesi değildir. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse, ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Devlet giderse vatan batmış olacaktır. Partilerin katılsak da katılmasak da Türkiye'nin sınırları içinde her söz ve eylemine saygımız olacaktır. Dış teşnesine selam vermek, çıkar çevrelerinin oyuncağı haline gelmek hiçbir şey katmayacaktır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değil, mesele vatandır.

"Türkiye Fransa'ya benzemez, onun bunun kirli elleri ile kaosa çekilemez"

Dünyada karmaşık gelişmelere şahit oluyoruz. Wagner'in kalkışması uzlaşı ile sonuçlanmıştır. Her devletin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyarız. Her ülkenin huzur ve barış içinde var oluşu temel tezimizdir. Türkiye Rusya'nın içine düştüğü girdapta soğuk kanlı yaklaşmıştır. Wagner sorunu hararetle konuşulurken Fransa'daki olaylar hedefi değiştirmiştir. Söz konusu protestolar Belçika'ya sıçramıştır. Göç sorunu ve ırkçılık Fransa'nın ana yatağı olmuştur. Küresel vicdan insani trajediler karşısında bahaneler üretmektedir. İnsani değerler yok sayılmaktadır. Sınır aşan göç olgusu tüm ülkeler için çetin bir sınavdır. İnsaf ve izan temelinde bu ağırlaşan meseleye kafa yorulmalıdır. Göç olgusu elbette siyasetin temeli olmalı ancak asıl temelinden saptıranların samimi olmadığı ortadadır. Göç sorununun idrakindeyiz. Anadolu coğrafyasındaki demografimizi düşünmek durumundayız. Hedef ve görüşlerimiz 2018 yılında hazırlanmış arge çalılşmalarımızla hayata geçirdik. Herkes susuyorken göç konusu ile ilgileniyorduk. Bu konuda proje hazırlamak her babayiğidin harcı değildir. Çalışmalarımızı kamu kurumları ile paylaştık. Türkiye'de geçici sığınmacı konumunda olan sığınmacılar vardır. 13 milyon olarak ifade etmek kuyruklu yalandır. Fransadaki olayların Türkiye'ye sirayet etmesinden bahsedenlerin ateşle oynadıklarının ateşle oynadıklarını bildirmek istiyorum. Türkiye Fransa'ya benzemez. Onun bunun kirli elleri ile kaosa çekilemez. Devlet ve vatan üzerinde kazı yaptırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur.

İsveç'e NATO mesajı: "FETÖ güzellemesi yapan madde bizim için yok hükmündedir"

Litvanya zirvesinde NATO'nun bölgesel planı ele alınacaktır. Türkiye'nin itirazları vardır. Samimi ikna edici söz ve adımlara karşı Hükümetin yanında olacağız. Türk milleti İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmamaktadır. Türkiye aleyhinde kabul edilen, FETÖ güzellemesi yapan madde bizim için yok hükmündedir.

Memur ve emeklilerimiz için yapılacak zamları destekleyeceğiz. Milli sporcularımızı da tek tek kutluyor hepsinin tertemiz alınlarından öpüyorum.