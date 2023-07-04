BIST 6.045
DOLAR 26,06
EURO 28,44
ALTIN 1.615,54
HABER /  SPOR

İsim ve logosunu değiştiren La Liga, sponsorluk gelirini iki katına çıkardı

İsim ve logosunu değiştiren La Liga, sponsorluk gelirini iki katına çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 2023-2024 sezonundan itibaren yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yaparak, gelirini iki katına çıkardı.

Abone ol

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumu, bu liglerin yeni sezondaki isim sponsorlarını düzenlenen galada tanıttı. ABD'li bilgisayar oyunları üretici EA Sports, gelecek 5 yıl için LaLiga ile sponsor anlaşması imzaladı.

Buna göre gelecek sezondan itibaren 1. lig La Liga EA Sports, 2. lig ise La Liga EA Sports Hypermotion olarak adlandırılacak.

Tarihinde ilk defa yabancı bir şirket ile sponsorluk anlaşması yapan LaLiga, son 10 yılda ilk BBVA ardından Santander adlı İspanyol bankalarıyla olan sponsorluk anlaşmasının en az iki katı daha fazla gelir elde edecek.

EA Sports'un LaLiga'ya 5 yıl boyunca sezon başına 40 milyar avroluk (her iki lig için) bir ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Diğer yandan sponsorluk anlaşmasını "yeni bir başlangıç" sloganıyla tanıtan LaLiga, logosunu değiştirip, yeni teknolojilerle futbolu daha görünür ve ticari bir hale getirmeyi planlıyor.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, galada yaptığı konuşmada, "Hem İspanyol futbolu hem de futbol endüstrisi için devrim niteliğinde bir değişim anlamına gelecek yeni bir döneme başlıyoruz. Bunu, EA Sports gibi stratejik ortaklıklarla ve kulüplerle birlikte yapıyoruz. Hep birlikte toplum için daha iyi bir futbol ve futbolumuz için daha iyi bir toplum sunmak istiyoruz." mesajını verdi.

Tanıtım sırasında, 2014-2015 sezonunda 860 milyon avro olan LaLiga yayın hakları gelirlerinin 2022-2023'den 2026-2027 sezonuna kadar yılda 2 milyar 69 milyon avroya kadar yükseltildiği ve bunun İspanyol futbolu için bir rekor olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Deloitte şirketinin futbol endüstrisinin mali durumuyla ilgili yayımladığı son rapora göre La Liga, İngiltere Premier Lig'in (6 milyar 442 milyon avro) ardından 3 milyar 277 milyon avro ile en fazla gelir elde eden Avrupa'daki ikinci futbol ligi konumunda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim paraları yattı mı, ne kadarı yattı? 1. ve 2. tur seçim paraları ödeme günü
Seçim paraları yattı mı, ne kadarı yattı? 1. ve 2. tur seçim paraları ödeme günü
Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliği 326 bin lira mı? Ahmet Hakan yazdı
Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliği 326 bin lira mı? Ahmet Hakan yazdı
Esra'yı erkek arkadaşı döve döve öldürdü! Doktorların cümlesi vahşetin boyutunu gözler önüne serdi
Esra'yı erkek arkadaşı döve döve öldürdü! Doktorların cümlesi vahşetin boyutunu gözler önüne serdi
Yaşar Alptekin evlendi, görücü usulüyle evlendiği Nadire Tunca kimdir, yaşı kaç?
Yaşar Alptekin evlendi, görücü usulüyle evlendiği Nadire Tunca kimdir, yaşı kaç?
Bahçeli'den İsveç'e NATO mesajı! Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki: "Namertlik ve soysuzluktur"
Bahçeli'den İsveç'e NATO mesajı! Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki: "Namertlik ve soysuzluktur"
Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş! 4 Temmuz gram altın 1615 lirayı aştı, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş! 4 Temmuz gram altın 1615 lirayı aştı, çeyrek altın kaç TL?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Başbağlar katliamı mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Başbağlar katliamı mesajı
Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?
Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi
'Amerikalı Allen'e dönüştü yine de polisten kaçamadı! FETÖ'cü 'Abdullah'ı ele veren bakın ne oldu
'Amerikalı Allen'e dönüştü yine de polisten kaçamadı! FETÖ'cü 'Abdullah'ı ele veren bakın ne oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verileri dikkat çekti! Her 4 memurdan 3'ü sendikalı
Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?
Engin Özkoç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Engin Öztürk evli mi, eşi kimdir?