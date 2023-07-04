Seçim paraları yattı mı, ne kadarı yattı? 1. ve 2. tur seçim paraları ödeme günü

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerde kurulan sandıklarda görev alan binlerce sandık-seçim görevlisi ise ücretler ne zaman yatacak sorusunun yanıtına kilitlendi. 2000 x memur maaş katsayısı alınarak hesaplanan seçim ücretlerinin bu hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor. Müşahitler ödeme alamayacak.

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Türkiye tarihinde ilk kez 2 aşamalı bir seçime gitti ve cumhurbaşkanını seçti. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandıklarda görev alan binlerce seçim görevlisi vatandaş ise YSK'dan ödeme bekliyor. Seçimlerde hem düzeni hem de sandık güvenliğini sağlayan seçim görevlileri ödemeler ne yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı oncesinde hesaplara yatması beklenen seçim ücretlerinin bu hafta bitmeden ödeneceği gelen bilgiler arasında.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak 2023?

Sandık görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.



14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.



Diğer taraftan 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şu şekildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.