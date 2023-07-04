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Yüzmek için plaja gitti bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüzmek için plaja gitti bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu

 ÇANAKKALE'de dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan Rusya uyruklu kadının cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Rusya uyruklu Evgeniva Timoshenko (37) dün öğle saatlerinde yüzmek için kentteki bir plaja gitti.

Timoshenko'nun ailesi kızlarından haber alamamaları üzerine akşam saatlerinde Kepez Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, dron ile Timoshenko'nun denize girdiği bölgede arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında bu sabah saatlerinde avlanan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan araştırmada deniz yüzeyinde cesedi bulunan kadının Timoshenko olduğu tespit edildi. Timoshenko'nun cenazesi, Çanakkale Limanı'ndan karaya çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Timoshenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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