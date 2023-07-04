Fenerbahçe Beko, Samet Geyik'le yollarını ayırdı

Yüzmek için plaja gitti bir daha haber alınamadı! Korkunç halde bulundu

İsim ve logosunu değiştiren La Liga, sponsorluk gelirini iki katına çıkardı

Seçim paraları yattı mı, ne kadarı yattı? 1. ve 2. tur seçim paraları ödeme günü

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin geceliği 326 bin lira mı? Ahmet Hakan yazdı

Esra'yı erkek arkadaşı döve döve öldürdü! Doktorların cümlesi vahşetin boyutunu gözler önüne serdi

Yaşar Alptekin evlendi, görücü usulüyle evlendiği Nadire Tunca kimdir, yaşı kaç?

Bahçeli'den İsveç'e NATO mesajı! Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki: "Namertlik ve soysuzluktur"

Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş! 4 Temmuz gram altın 1615 lirayı aştı, çeyrek altın kaç TL?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Başbağlar katliamı mesajı

Engin Özkoç evli mi, kiminle evli, eşi var mı? Engin Özkoç neden hiç evlenmedi?

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi

'Amerikalı Allen'e dönüştü yine de polisten kaçamadı! FETÖ'cü 'Abdullah'ı ele veren bakın ne oldu