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Fenerbahçe Beko, Samet Geyik'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Samet Geyik'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'le yollarını ayırdı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki basketbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Samet Geyik ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Samet Geyik’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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