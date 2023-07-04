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AÖF yaz okulu 2023 kayıt ücreti kaç para, sınavlar online mi olacak?

AÖF yaz okulu 2023 kayıt ücreti kaç para, sınavlar online mi olacak?

AÖF öğrencileri güz ve bahar döneminin ardından şimdi de AÖF yaz okulu kayıt işlemlerine kilitlendi. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt tarihleri 3 Temmuz'da başladı ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek. AÖF yaz okulu kaydı için öğrenciler önce online ödeme yapacaklar.

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2023 AÖF yaz okulu kayıtları 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT BAŞVURU EKRANI 2023

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir.

AÖF yaz okulu kayıt ücretleri hangi bankalara ödenir?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

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