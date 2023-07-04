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Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir programda vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Aile Destek Programı kapsamında yapılacak olan vatandaşlık maaşı şartları olacak. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman başlayacak?

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 Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CNN Türk ekranlarında ilk kez vatandaşlık maaşının verileceğini duyurmuş ve detayları netleşince açıklayacağız demişti. Aradan geçen sürede birçok vatandaş ise bu konuda araştırmalar yapmaya başladı. Henüz yeni bir açıklama ya da gelişme yok fakat vatandaşlık maaşı almak için başvurular ne zaman yapılacak merak ediliyor. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın göreve gelmesiyle birlikte, vatandaşlık maaşı son durum gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek, başvurusu başladı mı? Vatandaşlık maaşı kaç TL, şartları neler, kimlere verilecek? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı nedir, kaç para ödenecek?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda CNN Türk canlı yayınında vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylara değindi. Yanık konuyla ilgili olarak; “Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor.

Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız.

Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz.” dedi.

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