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MEB'den 81 ilde yeni hizmet! 19 Temmuz'a kadar sürecek

MEB'den 81 ilde yeni hizmet! 19 Temmuz'a kadar sürecek

Lise adayları, 19 Temmuz'a kadar sürecek tercih sürecinde ortaokullara, rehberlik araştırma merkezlerine ve halk eğitimi merkezlerine başvurarak danışmanlık hizmeti alabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise adaylarına yönelik 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde, 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci ve velilere yönelik 81 il ve ilçelerde açılan tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapacak.

Öğrenciler, lise tercih danışmanlığı hizmetini, mezun oldukları ortaokullarına, il, ilçe rehberlik araştırma merkezlerine ve halk eğitimi merkezlerine müracaat ederek alabilecek.

Tercih danışmanlığı hizmeti sunmak üzere ortaokullarda 19 bin 162, halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde 1446 birim kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullarda, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde tercih danışmanlığı birimleri açıldı.

Tercih danışmanlığı birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görev yapıyor.

Depremin etkilediği iller veya diğer illere nakil giden öğrenciler başta olmak üzere, tercih danışmanlığı sürecinde sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak olanlara tercih danışmanlığı hizmeti, uzaktan çevirim içi olarak da sunulabilecek.

 Danışmanlar, öğrencilere tercihlerinde rehber olacak

Tercih danışmanlığı süresince, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş̧ sürecinde rehberlik edilecek.

Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin koşulları detaylı olarak aktarılacak. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış̧ açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanacak.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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