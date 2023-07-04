Leopar desenli bikinisiyle poz verdi sere serpe uzandı! Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın İtalya'da tekne keyfi...
Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle İtalya'ya gitmişti. Tatilleri devam eden ikiliden ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Aşkları doludizgin devam eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, kısa bir süre önce İtalya'ya tatile çıkmıştı.
Önceki gün Portofino'da tekne turuna çıkan ünlü çiftten Hande Erçel, leopar desenli bikinisiyle güvertede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İkiliye yakın arkadaşı Mihre Mutlu da eşlik etti.
Hande Erçel, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın yüzünü göstermeden el ele fotoğraflarını paylaştı.
Öte yandan daha önce Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan beklenen hamle geldi. İkili, Instagram'da takipleşmeye başladı.