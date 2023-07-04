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Hakan Fidan'dan flaş çıkış! İsveç'teki Kur'an provokasyonu ve İsrail saldırılarına sert tepki

Hakan Fidan'dan flaş çıkış! İsveç'teki Kur'an provokasyonu ve İsrail saldırılarına sert tepki

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin provokasyona ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Görüme sonrası ikin bakan ortak basın toplantısı düzenledi.  "Karşılaştığımız sınamaların bir çoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz." diyen Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti; "Ayrıca iş heyetlerimiz arasında düzenli çalışmaları ön görüyoruz. Ticaret hacmi 1 milyar doları aştı."

İsveç'teki Kur'an provokasyonu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.

İsrail saldırıları bir an önce durdurmalı

Masum Filistinli kardeşlerimize saldırılar bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükûnetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye-Mısır arasında elçi atanması

"Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülke. Bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksleri yoktur. Cumhurbaşkanlarının iradeleri ile birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. Doha'da iki Cumhurbaşkanı bir araya geldiğinde alınan kararlar kapasımda süreç ilerledi. Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Artık önemli bir aşamayı geride bırakmış olduk. İlişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek."

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